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الكاف: تسجيل حالة وفاة جديدة و 16اصابة مؤكدة بفيروس الكورونا المستجد

2021/03/14 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية الكاف حالة وفاة جديدة جراء كوفيد-19 و16 إصابة جديدة بهذا الفيروس، ما تسبب في ارتفاع حصيلة الوفيات المسجلة بالجهة جراء الوباء، منذ بداية الجائحة في تونس وإلى حدود اليوم الأحد، إلى 171حالة وفاة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 5147حالة، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل التي أجريت على 82 عينة رفعت يوم 12 مارس الجاري.
وجاء في التحيين اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار فيروس الكورونا المستجد الذي نشرته الادارة الجهوية للصحة بالكاف اليوم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” أن نسبة حالات التعافي الجملية من المرض عرفت شهدت طفيفا حيث بلغ عدد المتعافين 5025 شخصا أي بنسبة شفاء تقدر ب 97 فاصل 6 بالمائة مقابل حوالي 98 بالمائة من قبل.
كما ارتفع عدد الخاضعين للحجر الصحي إلى 122 حالة في حين استقر عدد المقيمين في المستشفيات في حدود 25 شخصا من بينهم سبعة في أقسام الانعاش، حسب ذات التحيين.

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