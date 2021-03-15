تفاصيل القبض على معينة منزليّة بتهمة الثراء الفاحش

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الشرطة العدلية بحدائق قرطاج بإحالة معينة منزلية على أنظار الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية للكشف عن مصدر “ثرائها الفاحش” وإنفاقها أموالا ضخمة على أقاربها وأصدقائها.

وكان منطلق الكشف عن المعينة التي تعمل بمنزل بسكرة، على إثر تقدم عامل بمغسلة سيارات بمعلومة مفادها أن المعينة” اللغز” سلمته على دفعتين مبلغا جمليا قدره 35 ألف دينارا، ليتم حجزه من طرف أعوان الأمن.

وبتكثيف التحريات تبيّن أنّ المعينة اقتنت أربع شاحنات لفائدة أقاربها وشاب تزوجها “عرفيا” كما اقتنت سيارة فاخرة لفائدة شقيقتها، وبتواصل التحريات تبين أن “المعينة اللغز” اقتنت لفائدة صديق لها قطعة أرض بالبحر الأزرق وشيّدت له منزلا فوقها.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالتها على أنظار الإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية لاستكمال التحقيقات معها والكشف عن لغز ثرائها.