راشد الخياري: “محمّد عمار ينعت زميله من نفس الكتلة بالبغْل”

نشر النائب راشد الخياري اليوم الاثنين 15 مارس تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” كشف من خلالها جزء من تسريب جديد سيكشفه في الفترة القادمة.

وقد أكّد الخياري أن بحوزته تسجيلا لرئيس الكتلة الديمقراطيّة محمّد عمار بصدد نعت زميله هيكل المكي بـ”البغل”.

وفي ما يلي نص التدوينة:

ثمة نائب من الكتلة الديمقراطية “ه م” ظهر اليوم على إذاعة خاصة مساندا لزميله رئيس الكتلة و نعتني بأبشع النعوت القبيحة

مش هنا المشكل

المشكل يا سيدي الزميل المحترم الي السيد رئيس كتلتك شبعك سب و بخس و تهنتيل و إعتبرك “بغل” و ذلك في التسجيلات الفضيحة و ربي يقدرني على فعل الخير و كشف حقيقتكم لبعضكم البعض…

يتبع…