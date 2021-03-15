رئيس الحكومة الليبيّة يحلّ لجنة مكافحة كورونا

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أمس الأحد 14 مارس 2021، حلّ لجنة مكافحة كوروناّ، علما وأنه كان قد انتقد تعامل الحكومة الليبية السابقة مع تداعيات فيروس كورونا.

وجاء في بيان رسمي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أصدر القرار رقم 2 لسنة 2021 بإلغاء القرار رقم 207 لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجنة لمكافحة فيروس كورونا وحل المجلس الذي كان قد انبثق عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي المنتهية ولايته.

وكان الدبيبة قد أوضح خلال اجتماعه مع رئيس لجنة مكافحة كورونا خليفة البكوش ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، أن إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم.