جندوبة: 8 إصابات جديدة ب”كورونا” وقسم الإنعاش بمستشفى طبرقة يستقبل مصابا بعد خلوه من المرضى لأكثر من أسبوعين

ورد بالتقرير اليومي المحين المتعلق بالوضع الوبائي بولاية جندوبة، والصادر مساء اليوم الاثنين، أن مصالح الإدارة الجهوية للصحة بالجهة سجلت بتاريخ يوم أمس الأحد، 8 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” بعد أن تم رفع 76 عينة وإخضاعها للتحاليل المخبرية.

وتوزعت الإصابات الجديدة إلى 3 إصابات بمعتمدية جندوبة و3 إصابات بمعتمدية بوسالم وإصابتين بمعتمدية عين دراهم.

وينضاف هذا العدد إلى 2825 إصابة سجلت منذ بداية الأزمة بالجهة في 12 أفريل من السنة المنقضية، ليرتفع إجمالي الإصابات ولذات الفترة إلى 2833 إصابة.

وأشار ذات التقرير إلى أن عدد العينات المرفوعة في نفس الفترة بلغ الى حد يوم أمس الاحد 12680 عينة، وإلى أن عدد المتعافين من المصابين بفيروس “كورونا”، بلغ 2728 مصابا، فيما بلغ عدد المتوفين الى ذات التاريخ 182، ستة منهم توفوا خارج أرض الوطن.

ولأول مرة، ومنذ 26 فيفري المنقضي، تاريخ خلو قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة، يعود قسم الإنعاش بذات المستشفى، وهو الوحيد بالجهة، لاستقبال مصاب جديد، فيما يقيم بأقسام “الكوفيد” بمستشفيات الجهة 11 مصابا.

وكانت الإدارة الجهوية للصحة بالجهة شرعت منذ السبت المنقضي في عملية التلقيح ضد الفريوس لفائدة أعوان الصحة بالجهة، وسط أنباء عن ضعف نسبة الإقبال.