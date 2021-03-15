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منوبة: تسجيل خمس وفيات جراء كورونا

2021/03/15 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

ارتفع عدد حالات الوفيات جراء فيروس كورونا، اليوم الاثنين، إلى 309 حالات بولاية منوبة، بعد تسجيل خمس حالات وفاة اليوم، وفق معطيات الإدارة الجهوية للصحة.

وتعلقت حالات الوفاة المسجلة اليوم بمسنين في طبربة، فاق عمرهما ال75 سنة، توفي أحدهما في منزله، والثاني بمصحة خاصة بالعاصمة، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا.

كما سجلت معتمدية وادي الليل حالتي وفاة لمسنتين يفوق عمرهما السبعين عاما، توفيتا بمركز علاج الكورونا الميداني بقبة المنزه بعد ورود نتيجة اختبار الكوفيد ـ19 الخاصة بهما إيجابية. وقامت بلدية وادي الليل بدفنهما.

وتوفي مسن أصيل المرناقية بمستشفى الرابطة بالعاصمة، وتولت بلدية المكان دفنه بمقبرة المنطقة.

يُذكر أنّ عدد المصابين بولاية منوبة منذ بداية الجائحة بلغ إلى اليوم، 8236 إصابة مؤكدة بالفيروس، و7567 حالة شفاء، فيما لاتزال 365 حالة نشيطة، منها 07 حالات إيواء جماعي.

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