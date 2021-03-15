تطاوين-كوفيد19: تعطّل عملية التلقيح لليوم وعدم تسجيل إصابات جديدة بسبب عدم رفع عيّنات للتحليل

تعطّلت اليوم الاثنين، عملية التطعيم في المركز الجهوي للتلقيح ضد فيروس “كورونا” بتطاوين الواقع في القاعة الرياضة المغطاة بحي عباس في مدينة تطاوين بسبب البرمجة التي تم اعدادها على المستوى المركزي، و لم يتم بالتالي تسجيل ملقحين جدد، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للصحة الدكتور طه المقدميني .

وأوضح المقدميني، في تصريح لـ”وات”، بأنه تم الى حد الان وخلال الايام الثلاثة الاولى من الحملة تلقيح 13 عون واطار صحة فقط من بين 60 تم توجيه ارساليات قصيرة لهم للالتحاق بالمركز الجهوي للتلقيح، علما وان الجهة تلقت يوم السبت الماضي 100 جرعة من تلقيح “سبوتنيك” الروسي.

هذا وسجلت الادارة الجهوية للصحة خلال اليومين الماضيين حالة وفاة جديدة في معتمدية تطاوين الشمالية ليصبح العدد الجملي لضحايا الوباء في حدود 162 وفاة 64 منها في تطاوين الشمالية، و35 في تطاوين الجنوبية، و34 في غمراسن، و11 في بني مهيرة، و8 في البئر الاحمر، و4 في الصمار، و3 في كل من رمادة وذهيبة.

ولم تسجل الادارة الجهوية للصحة بتطاوين خلال اليومين الماضين اية اصابة جديدة بسبب عدم اخذ عينات للتحليل، وقد جمعت اليوم 65 عينة لارسالها الليلة الى احد المخابر المرجعية في العاصمة وبذلك يستقر العدد الجملي للاصابات منذ شهر مارس الماضي في حدود 2659 اصابة، وفق ذات المصدر