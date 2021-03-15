وزير الصحة يدعو الى توحيد الجهود العربية في مواجهة فيروس كورونا

أكّد وزير الصحّة، فوزي مهدي، الاثنين، أنّ أزمة فيروس كورونا المستجدّ تحتّم توحيد الجهود ما بين الدول العربية، حسب ما اكدته وزارة الصحة في بيان لها اليوم.

وشدد الوزير، في كلمة القاها خلال الدّورة العادية الرّابعة والخمسين لمجلس وزراء الصحّة العرب التّي ترأسها تونس، على مزيد الارتقاء بالعمل المشترك لرفع التحدّيات التّي تواجه الأنظمة الصحّية العربيّة في إطار محاربة هذه الجائحة وتحسين الوضع الصحّي للشّعوب العربيّة.

ودعا إلى ضرورة تنفيذ قرارات المجلس وأهمّها القرارات المتعلقة بفيروس كوفيد 19 ومساعدة الدّول العربيّة التّي تعاني أزمات إنسانيّة لمجابهة تداعيات هذا الوباء وإعداد مشروع خطّة عمل عربيّة موحّدة للوقاية ومحاصرة انتشار الفيروس بالتّعاون والتّنسيق مع المنظمّات والشّركاء الدّوليين على غرار منظمة الصحّة العالميّة.

كما حثّ مهدي على أهمّية العمل على تدعيم الجهود العربية المشتركة للنّهوض بالصّناعات المحلّية للّقاحات والعمل على إحداث مرصد عربي لليقظة الإبيدميولوجيّة وتعزيز التّنسيق بين الدّول العربيّة للاستفادة من التّجارب الوطنيّة المتقدّمة في ما بينها.

وتلتئم الدّورة العادية الرّابعة والخمسين لمجلس وزراء الصحّة العرب التّي ترأسها تونس، على مدى يومين بواسطة منظومة التّخاطب عن بعد حسب نص البيان.