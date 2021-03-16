ائتلاف صمود يدين الاعتداد على أعوان أمن مطار تونس قرطاج

تابع التّونسيات والتّونسيون بكل استياء عبر شبكات التّواصل الاجتماعي جرائم استباحة الدّولة من طرف ما يسمى بائتلاف الكرامة. حيث قام بعض نواب هذا الائتلاف ومناصريهم بالاعتداء اللّفظي والمادي على أعوان أمن مطار تونس قرطاج محاولين منعهم بالقّوة من ممارسة عملهم كما اقتحموا فضاءات ممنوعة مستغلين في ذلك صفتهم النّيابية وحصانتهم البرلمانية.

إنّ ائتلاف صمود، وأمام خطورة وتواتر محاولات تصفية الدّولة الوطنية ومؤسّساتها من أجل التّأسيس لدولة الإرهاب والفوضى :

1/ يعبر عن مساندته لقوات الأمن التي لعبت دورها الجمهوري وتصدت ببسالة للممارسات اللّاقانونية واللّاأخلاقية لهذا الائتلاف.

2/ يعتبر أن الجرائم التي قام بها هذا الائتلاف مساء أمس بمطار تونس قرطاج تهدد الأمن القومي ويدعو النّيابة العمومية لتتبع كل من ضبط في حالة تلبس في جرائم تقع تحت طائلة القانون بما في ذلك النّواب.

3/ يعتبر أن منظومة الإرهاب في بلدنا أضحت تمثل دولة داخل الدولة لها أذرعها السّياسية والتّنظيمية والإعلامية والمالية والدّعوية وأمنها الموازي وإدارتها الموازية وهي تسعى بكل الوسائل لتهيئة الظّروف للانقلاب على الدولة الوطنية مستغلة في ذلك هشاشة الانتقال الديمقراطي وتشتّت القوى المدنية.

4/ يدعو القوى الوطنية بكل أطيافها لتغليب المصلحة العليا للبلاد والعمل على رصّ صفوفها وتوحيد مواقفها للتّصدي وتفكيك منظومة الإرهاب.

5/ يدعو المنظّمات الوطنيّة، وقوى المجتمع المدني والأحزاب الدّيمقراطيّة والمدنيّة، لتنظيم مسيرة وطنية ضد منظومة الإرهاب في بلادنا وللدفاع عن قيم الجمهورية يوم 9 أفريل القادم.