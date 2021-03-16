نابل: تسجيل حالتي وفاة جديدتين و21 إصابة بفيروس كورونا المستجد

سجلت ولاية نابل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 498 حالة وفاة، وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة، اليوم الثلاثاء، في تحيينها الدوري بشأن الوضعية الوبائية بالجهة.

وتعود حالتا الوفاة، وفق ذات التقرير، لرجل أصيل معتمدية بني خيار يبلغ من العمر 75 سنة، ورجل أصيل معتمدية الحمامات يبلغ من العمر 74 سنة.

وأسفرت التحاليل المخبرية الأخيرة المجراة للتقصي حول فيروس كورونا، والبالغ عددها 223 تحليلا، عن تسجيل 21 إصابة محلية جديدة، ليرتفع مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة إلى 16151 حالة، من بينها 221 حالة نشيطة.

وارتفع مجموع الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد، 15432 حالة، بعد رفع العزل الصحي عن 25 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

ويبلغ عدد حالات الإيواء من بين المصابين بالمؤسسات العمومية والخاصة، 22 حالة، بحسب نفس المصدر.