تسجيل 25 حالة وفاة و549 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، بأن العدد الجملي للوفيات المعلن عنها جراء فيروس كوفيدـ19، ارتفع الى 8429 حالة وفاة، بعد تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، وذلك إلى غاية يوم أمس الإثنين 15 مارس الجاري.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، أن يوم أمس شهد تسجيل 549 حالة إصابة جديدة بالفيروس بعد إجراء 4267 تحليلا مخبريا، كما بلغ عدد المتعافين إلى غاية يوم أمس 209 آلاف و755 من بين 242 ألفا و673 حالة حاملة للفيروس، بعد تعافي 614 شخصا جديدا من هذا الفيروس إلى غاية نفس التاريخ.

وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المقيمين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بلغ يوم أمس 1037 مصابا، فيما بلغ عدد المقيمين حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص 276 مصابا أما عدد المصابين الخاضعين للتنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص فقد بلغ 92 مصابا.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيدـ19 يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من العام الماضي.