وزير الصحة يجتمع عن بعد بالمديرين الجهويين للصحة لتقييم انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19

اجتمع وزير الصحة فوزي مهدي، مساء اليوم الثلاثاء، عبر تقنيات الاتصال عن بعد بالمديرين الجهويين للصحة لمتابعة وتقييم انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، التي انطلقت السبت الماضي في 25 مركزا وطنيا للتلقيح.

وتدارس فوزي مهدي، وفق بيان صادر عن الوزارة، كيفية الترفيع في نسق التسجيل بالمنصة الإلكترونية للتلقيح “إيافاكس”// Evax.tn // وذلك بهدف إنجاح الحملة.

مع العلم أن عدد المسجلين في منظومة التلقيح لم يتجاوز 575 ألف شخص إلى حد مساء اليوم الثلاثاء.

وقال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كوفيد-19 الهاشمي الوزير لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن اجتماع اللجنة العلمية قد تطرق، اليوم، إلى كيفية تطوير الحملة التحسيسية لتشجيع مهنيي الصحة والمواطنين على التلقيح، كاشفا عن إعداد ومضة تحسيسية للترويج لأهمية التلقيح.

وقد كشف وزير الصحة فوزي مهدي، اليوم، في ندوة صحفية، عن دعوة 9719 اطارا صحيا لإجراء عملية التطعيم عن طريق الارساليات القصيرة، وقد تلقى 2555 اطارا منهم بالقطاعين العام والخاص التلقيح، بينما أجل 1086 إطارا مواعيد التلقيح لأسباب مختلفة.

وتسعى وزارة الصحة إلى تلقيح 50 بالمائة من التونسيين قبل نهاية السنة للحد من انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة 8404 شخص منذ بدية ظهوره في فيفري 2020 وإلى غاية 14 مارس 2021.