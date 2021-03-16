” توننداكس” يقفل حصة الثلاثاء على تراجع بنسبة 0،56 بالمائة

أقفلت بورصة تونس حصة، الثلاثاء، على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” بنسبة 56ر0 بالمائة ويصل إلى مستوى 19ر6790 نقطة.

وقدّر الحجم الجملي للمبادلات ب8ر186 مليون ديناربفضل تبادل كتلتين من أسهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة بقيمة 183،3 مليون دينار. وتمثّل الكتلتين من الاسهم 39 بالمائة من رأس مال الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة التّي قامت مجموعة “بي ان بي باريبا” بالتفويت فيها لفائدة مجموعة “كارت”، وفق تحليل الوسيط بالبورصة ” التونسية للأوراق الماليّة”.

وبخصوص آداء الأسهم، فقد تصدر سهم ” اسمنت بنزرت” قائمة الارتفاعات مسجلا زيادة بنسبة 1ر3 بالمائة (350ر1 دينار). كما تطوّرت قيمة سهم مصنع التأثيث الداخلي بنسبة 9ر1 بالمائة (690ر2 د). وتمكن السهم تبعا لذلك من تجاوز جزء من خسائره السنوية لتبلغ نسبة تراجعه 1 بالمائة منذ بداية سنة 2021.

في المقابل، انخفض سعر سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بنسبة 6ر4 بالمائة (040ر1 د) مع تحقيق مبادلات بحجم 99 ألف دينار. وتقلّص بدوره سعر سهم البنك التونسي بنسبة 9ر2 بالمائة (440ر6 د). وقدّرت قيمة المعاملات على السهم ب158 ألف دينار خلال الحصّة.

وبدا سهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة الأكثر ديناميكية خلال الحصة باستحواذه على 98 بالمائة من حجم المبادلات. وحافظ السهم على سعره السابق في اقفال، الثلاثاء، في حدود 22،480 دينار.