تفاصيل الاطاحة بشبكة مختصّة في التنقيب على الآثار



تم اليوم الاربعاء17 مارس 2021 ، القبض على 6 أشخاص ينتمون إلى شبكة مختصة فى الاتجار بالاثار وحجز 3 مخطوطات يرجح انها عبرية وقطعة يشتبه في احتوائها على مادة البلاتنيوم الذي من بين استعمالاته صنع السلاح النووي، اضافة الى حجز كمية صغيرة من مادة الزئبق وفق ما أفاد رئيس فرقة الابحاث والتفتيش بباجة، فادي عصيدي لوكالة تونس افريقيا للانباء .

وأوضح ذات المصدر انه تم القبض المظنون فيهم الستة بعد نصب كمين لهم، وذلك بناء على ورود معلومات على المصالح الاستعلاماتية باقليم الحرس الوطنى بباجة تفيد بوجود شبكة مختّصة في الاتجار بالآثار تنشط بالمنطقة.

وأشار إلى أن فرقة الابحاث والتفتيش بباجة انطلقت فى الابحاث منذ اشهر بالتعاون مع مصلحة التوقي من الارهاب والفرقة الجهوية للارشاد وفرقة الابحاث والتفتيش بالكاف لتتم الاطاحة بالشبكة التى كانت تعتزم التفويت فى المحجوزات المذكورة على مستوى منطقة الابار بمعتمدية السرس من ولاية الكاف.

وينتمي اعضاء الشبكة الى ولاية باجة (2) وسليانة(2) وجندوبة (1) والكاف (1) وتتواصل الابحاث بخصوص هذه القضية التى يرجح تورّط اطراف عديدة فيها.