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استئناف الرّحلات الجورية بين تونس وقابس

2021/03/17 أخبار, المصدر, مجتمع

أفاد آمر مطار قابس- مطماطة، لطفي الجمني، اليوم الاربعاء، ان الرّحلات التجارية قد استؤنفت اليوم بين مطار قابس- مطماطة ومطار تونس قرطاج الدولي، عبر رحلة أسبوعية تؤمنها شركة الخطوط التونسية السريعة.
وبيّن الجمني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان هذه الرحلة مبرمجة كل يوم خميس، على أن تصل الى مطار قابس- مطماطة في حدود الساعة التاسعة صباحا، وتنطلق منه باتجاه مطار تونس- قرطاج في حدود الساعة الواحدة ظهرا بعد عودتها من رمادة.
وأوضح ذات المصدر، أنه من المنتظر برمجة رحلة أسبوعية ثانية بين المطارين كل يوم خميس أيضا، وهو ما من شأنه أن يشجع رجال الاعمال والمواطنين عموما على استعمال الطائرة في تنقلاتهم من والى تونس العاصمة، وفق تقديره.

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