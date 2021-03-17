شحنات حبوب بأكثر من 300 ألف طن تصل تونس في أفريل 2021

كشف المرصد الوطني للفلاحة، أن شحنة حبوب تضم 317 ألف طن ستصل إلى الموانئ التونسية خلال شهر أفريل 2021.

وأوضح المرصد في نشرية اليقظة – عدد مارس 2021، أن الكميات تتوزع على 100 ألف طن من القمح اللين و92 ألف طن من القمح الصلب و125 ألف طن من الشعير العلفي.

واقتنت تونس القمح اللين بسعر 82ر302 دولار للطن (سعر صرف 1 دولار يعادل 72ر1 دينار) و74ر385 دولار بالنسبة الى القمح الصلب و 7ر287 دولار بالنسبة الى الشعير العلفي.

وستتيح هذه الكميات دون اعتبار الصابة المحلية، تأمين تغطية إضافية لحاجيات البلاد الى اواخر شهر جوان 2021 بالنسبة الى القمح الصلب وبداية شهر جويلية 2021 بالنسبة الى القمح اللين ومنتصف شهر جويلية 2021 بالنسبة الى الشعير وذلك دون المخزون الاستراتيجي الذي يغطي شهرين.

ويشكل سعر التوريد زيادة بنسبة 95ر27 بالمائة مع السعر المحلي البالغ 820 دينار للطن بالنسبة الى القمح الصلب و6ر39 بالمائة بالنسبة الى القمح اللين الذي يباع محليا بقيمة 590 دينارا وزيادة بنسبة 10ر46 بالمائة بالنسبة للشعير العلفى، الذي تبلغ قيمته محليا 530 دينار.