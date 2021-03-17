القبض على 14 شخصا من أجل محاولة اجتياز الحدود خلسة..

عاجل: في القيروان..وفاة عسكري واصابة اخر..وهذه التفاصيل..

فيصل التبيني: تلقيت اتصالات من نساء عاريات عبر تطبيقة ميسنجر في محاولة لابتزازي..

تفاصيل الاطاحة بشبكة مختصّة في التنقيب على الآثار

سليانة: 55 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/17 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية سليانة أمس الثلاثاء 16 مارس 2021، 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفع معها العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 3036 إصابات مؤكدة.

وبيّن كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير، اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة تتوزع إلى29 إصابة بالكريب، و15 بسيدي بورويس، و5 بالروحية، و5 بسليانة المدينة، وحالة ببوعرادة.

وأضاف أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري يبلغ حاليا 148 حالة، ويبلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 10 حالات من بينها حالات 4 بالانعاش، فيما يبلغ عدد المصابين قيد الإيواء بالمستشفيات المحلية 11 مصابا.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn