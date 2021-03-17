سليانة: 55 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت ولاية سليانة أمس الثلاثاء 16 مارس 2021، 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفع معها العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 3036 إصابات مؤكدة.

وبيّن كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير، اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة تتوزع إلى29 إصابة بالكريب، و15 بسيدي بورويس، و5 بالروحية، و5 بسليانة المدينة، وحالة ببوعرادة.

وأضاف أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري يبلغ حاليا 148 حالة، ويبلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 10 حالات من بينها حالات 4 بالانعاش، فيما يبلغ عدد المصابين قيد الإيواء بالمستشفيات المحلية 11 مصابا.