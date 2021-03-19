فرنسا تكشف كافة التفاصيل بخصوص الزيارة غير المعلنة لعثمان الجرندي الى باريس

كشفت وزارة الخارجية الفرنسية عن زيارة غير معلنة قالت ان وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اداها الى فرنسا يوم امس.

واكدت الخارجية الفرنسية في بلاغ صادرعنها ان وزير اوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جون ايف لو دريان استقبل في باريس نظيره التونسي عثمان الجرندي.

واشارت الى ان اللقاء تطرق الى الازمة الصحية والى اهم محاور الشراكة بين البلدين لا سيما الدعم الذي قدمته فرنسا لتونس لمجابهة تداعيات جائحة كورونا.

واضافت ان الوزير الفرنسي اعرب عن استعداد بلاده الكامل لمرافقة السلطات التونسية في خطة العمل التي هي بصدد انجازها لاعادة انعاش اقتصادها .

ولفتت الى ان الوزيرين تطرقا ايضا الى التعاون الثنائي في المجال الامني خاصة في مجال مكافحة الارهاب بمناسبة الذكرى السادسة للهجوم الارهابي على متحف باردو والى دعم التعاون الثنائي في مجال الهجرة ولا سيما الهجرة غير الشرعية .

وافادت ان اللقاء تطرق للوضع في ليبيا والى اهم الملفات الاقليمية ومتعددة الاطراف وايضا للتحضيرات لقمة الفرنكوفونية التي ستحتضنها جزيرة جربة خلال شهر نوفمير 2021.

وذكرت ان المقابلة مكنت من الاعداد لاجتماع المجلس الاعلى للتعاون والذي قالت انه سينعقد قريبا بتونس باشراف رئيسي حكومتي البلدين.

يذكر ان رئاسة الجمهورية كانت قد اعلنت مساء امس عن تلقي الرئيس قيس سعيد مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي ايمانوال ماكرون قالت انه اعرب من خلالها عن تهانيه بمناسبة احتفال تونس بالذكرى الخامسة والستين للاستقلال وان المكالمة كانت فرصة تباحث خلالها الرئيسان عددا من القضايا منها المتعلقة بالوضع الصحي في كل من البلدين وفي العالم بأسره.