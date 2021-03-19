مدنين: تسجيل 4 وفيات و35 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية مدنين خلال الساعات ال24 الماضية، 4 وفيات بسبب فيروس كورونا، وأقل المتوفين سنا يبلغ 49 سنة، واكبرهم في ال88 سنة، ليتطور عدد المتوفين بهذا الوباء منذ ظهوره في الجهة، إلى 381 متوف، في حين ارتفع عدد المصابين إلى 9117 مصابا بعد تسجيل 35 إصابة محلية جديدة.

وتوزع المصابون إلى 7 إصابات بكل من مدنين الشمالية والجنوبية و6 إصابات ببن قردان و3 اصابات بكل من ميدون واجيم وحومة السوق وإصابتين اثنين بكل من سيدي مخلوف وبني خداش وجرجيس.

ومقابل ذلك، تعافى 48 مصابا من فيروس كورونا، توزعوا إلى 16 حالة ببن قردان و11 بمدنين الجنوبية و6 بجرجيس و5 بكل من حومة السوق ومدنين الشمالية و3 بميدون وحالة شفاء بكل من اجيم وسيدي مخلوف، ليرتفع بذلك العدد الجملي لحالات الشفاء الى 8342 حالة منذ ظهور الوباء.

وارتفع عدد الملقحين من أعوان الصحة في إطار حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، إلى 197 عون صحة منذ انطلاق الحملة بالمركزين الجهويين للتلقيح بكل من مدنين وجربة حومة السوق.