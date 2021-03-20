الكاف-كوفيد19: تسجيل 12 إصابة جديدة دون رصد أية حالة وفاة اضافية

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتّصل بانتشار جائحة “كورونا” بالجهة 12 إصابة جديدة، دون تسجيل أية حالة وفاة وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 54 عينة رفعت بتاريخ 18 مارس الجاري.

وباحتساب الحصيلة الجديدة، يرتفع عدد الاصابات الجملية المؤكدة بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى5205 إصابات في حين استقر عدد الوفيات في حدود 174 وفاة.

كما أثبتت التحاليل المخبرية تعافي 5090 حالة وانخفاض طفيف في حالات الإقامة بالمستشفيات إلى 23 حالة، بينما لايزال 115 شخصا خاضعا للحجر الصحي يمثلون حصيلة الاصابات المؤكدة بالفيروس، خلال الايام العشرة الاخيرة، وفق الاحصائيات الجديدة التي تحصلت عليها “وات” من الادارة الجهوية للصحة بالكاف.