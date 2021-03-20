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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة – نتائج مقابلات الجولة الاولى لمجموعتي التتويج وتفادي النزول

2021/03/20 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الاولى لمجموعتي التتويج وتفادي النزول ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم السبت:
مجموعة التتويج
النجم الرادسي – شبيبة القيروان 70-76
الزهراء الرياضية – الملعب النابلي 90-71
الاتحاد المنستيري – الدالية الرياضية بقرمبالية 96-60
الترتيب
1- الاتحاد المنستيري 3 1
2- الزهراء الرياضية 2 1
3- شبيبة القيروان 2 1
4- النجم الرادسي 1 1
5- الملعب النابلي 1 1
6- الدالية الرياضية بقرمبالية 1 1
مجموعة تفادي النزول
جمعية الحمامات – النجم الساحلي 53-58
اتحاد الانصار – شبيبة المنازه 86-72
نجم حلق الوادي – النادي الافريقي 59-71
الترتيب
1- النادي الافريقي 2 1
2- اتحاد الانصار 2 1
3- النجم الساحلي 2 1
4- جمعية الحمامات 1 1
5- شبية المنازه 1 1
6- نجم حلق الوادي 1 1

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