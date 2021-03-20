البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة – نتائج مقابلات الجولة الاولى لمجموعتي التتويج وتفادي النزول

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الاولى لمجموعتي التتويج وتفادي النزول ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم السبت:

مجموعة التتويج

النجم الرادسي – شبيبة القيروان 70-76

الزهراء الرياضية – الملعب النابلي 90-71

الاتحاد المنستيري – الدالية الرياضية بقرمبالية 96-60

الترتيب

1- الاتحاد المنستيري 3 1

2- الزهراء الرياضية 2 1

3- شبيبة القيروان 2 1

4- النجم الرادسي 1 1

5- الملعب النابلي 1 1

6- الدالية الرياضية بقرمبالية 1 1

مجموعة تفادي النزول

جمعية الحمامات – النجم الساحلي 53-58

اتحاد الانصار – شبيبة المنازه 86-72

نجم حلق الوادي – النادي الافريقي 59-71

الترتيب

1- النادي الافريقي 2 1

2- اتحاد الانصار 2 1

3- النجم الساحلي 2 1

4- جمعية الحمامات 1 1

5- شبية المنازه 1 1

6- نجم حلق الوادي 1 1