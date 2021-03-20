الرابطة 1: النتائج الكاملة ليوم السبت والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة 20 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
السبت 20 مارس 2021
في رادس
النادي الافريقي 1 باسيرو كومباوري (4)
النادي البنزرتي 0
في باردو
الملعب التونسي 1 بلال الماجري (60)
مستقبل سليمان 1 ايمن محمود (90)
في باجة
الاولمبي الباجي 1 جاك بيسان (36)
نجم المتلوي 0
في القيروان
شبيبة القيروان 0
الاتحاد المنستيري 1 داغو تشيبامبا (84)
الاحد 21 مارس 2021
في المهدية – س 13
مستقبل الرجيش – الترجي الرياضي
في تطاوين – س 13
اتحاد تطاوين – النجم الساحلي
في صفاقس – س 14
النادي الصفاقسي – اتحاد بن قردان
الترتيب
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 40 16 13 1 2 25 9
2- النجم الساحلي 33 16 10 3 3 24 12
3 – اتحاد بن قردان 31 19 8 7 4 18 11
4-النادي الصفاقسي 28 16 8 4 4 21 9
-مستقبل الرجيش 28 19 7 7 5 18 13
6 – مستقبل سليمان 27 20 7 6 7 24 27
7- الاتحاد المنستيري 26 17 7 5 5 20 13
8- الملعب التونسي 25 20 5 10 5 20 17
9- الاولمبي الباجي 24 19 6 6 7 16 18
10- اتحاد تطاوين 22 18 5 7 6 14 18
– نجم المتلوي 22 20 5 7 8 12 18
12 – النادي الافريقي 21 20 4 9 7 18 25
13- النادي البنزرتي 17 19 4 5 10 12 21
14- شبيبة القيروان 3 19 0 3 16 9 40