الرابطة 1: النتائج الكاملة ليوم السبت والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة 20 من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:

السبت 20 مارس 2021

في رادس

النادي الافريقي 1 باسيرو كومباوري (4)

النادي البنزرتي 0

في باردو

الملعب التونسي 1 بلال الماجري (60)

مستقبل سليمان 1 ايمن محمود (90)

في باجة

الاولمبي الباجي 1 جاك بيسان (36)

نجم المتلوي 0

في القيروان

شبيبة القيروان 0

الاتحاد المنستيري 1 داغو تشيبامبا (84)

الاحد 21 مارس 2021

في المهدية – س 13

مستقبل الرجيش – الترجي الرياضي

في تطاوين – س 13

اتحاد تطاوين – النجم الساحلي

في صفاقس – س 14

النادي الصفاقسي – اتحاد بن قردان

الترتيب

الفرق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 40 16 13 1 2 25 9

2- النجم الساحلي 33 16 10 3 3 24 12

3 – اتحاد بن قردان 31 19 8 7 4 18 11

4-النادي الصفاقسي 28 16 8 4 4 21 9

-مستقبل الرجيش 28 19 7 7 5 18 13

6 – مستقبل سليمان 27 20 7 6 7 24 27

7- الاتحاد المنستيري 26 17 7 5 5 20 13

8- الملعب التونسي 25 20 5 10 5 20 17

9- الاولمبي الباجي 24 19 6 6 7 16 18

10- اتحاد تطاوين 22 18 5 7 6 14 18

– نجم المتلوي 22 20 5 7 8 12 18

12 – النادي الافريقي 21 20 4 9 7 18 25

13- النادي البنزرتي 17 19 4 5 10 12 21

14- شبيبة القيروان 3 19 0 3 16 9 40