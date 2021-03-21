وزير الصحة يتلقى الجرعة الأولى من التلقيح ضد كوفيد 19 ويؤكد تراجع حدّة جائحة كورونا في تونس

تلقى اليوم الأحد وزير الصحة فوزي مهدي، الجرعة الأولى من التلقيح ضد كوفيد 19، وأكد بالمناسبة استقرار الوضع الوبائي المتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد في تونس، حاليا.

وشدّد في تصريح إعلامي أدلى به لدى حضوره عصر اليوم بدار الشباب بأريانة، للقيام بالتلقيح ضد فيروس كوفيد 19، على أنّه بالرغم من إشارة كل الدلائل إلى تراجع مؤشرات الإصابة بهذه الفيروس ومنها تراجع عدد الوفيات وعدد المقيمين في المستشفيات وفي أقسام الإنعاش، يجب مواصلة اليقظة والعمل بالإجراءات الوقائية واحترام البروتوكولات الصحية التي أعلن عنها سابقا بهدف كسر حلقة العدوى وتقليص انتشارها.

وأضاف أن عدد المسجلين بمنظومة ايفاكس للتلقيح ضد الكوفيد قد بلغ أكثر من 600 ألف شخص وأن عدد الذين تلقوا التلقيح قد قارب 11 ألف شخص جلهم من منتسبي القطاع الصحي من الإطارات الطبية وشبه الطبية .

ودعا الوزير كل المعنيين بعملية التلقيح وفق الأولويات التي وضعتها الجهات المسؤولة إلى الاقبال على التطعيم وقاية لهم لان التوقي هو السبيل الوحيد لضمان سلامتهم مؤكدا أهمية مواصلة العمل بالإجراءات الصحية التي اتخذت في هذا الصدد خلال الفترة القادمة التي تتزامن خاصّة مع حلول شهر رمضان وفصل الصيف وهي فترات تكثر التجمعات العائلية والمناسبات.

وقد انطلقت عمليات التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 بكامل ولايات الجمهورية منذ يوم السبت 13 مارس 2021، بعد أن تسلمت وزارة الصحة شحنتين من التلاقيح، يومي 17 مارس الجاري وهي شحنة من 93600 جرعة من لقاح فايزر الأمريكي ضمن مبادرة كوفاكس، و9 مارس الجاري موعد وصول أول شحنة تضمنت 30 ألف جرعة من التلقيح الروسي سبوتنيك v .

وينتظر أن تليها شحنات اضافية من التلاقيح خلال الأسابيع المقبلة على تتسلم وزارة الصحة أسبوعيا بداية من شهر أفريل المقبل 70 ألف جرعة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في بلاغ لها مساء أمس السبت، حول تطورات الوضع الوبائي، أن العدد الجملي للوفيات المعلن عنها جراء فيروس كوفيد ـ19، ارتفع أول أمس الجمعة 19 مارس الجاري، إلى 8526 حالة وفاة، بعد تسجيل 20 حالة وفاة جديدة.

كما سجلت يوم الجمعة 629 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبلغ عدد المتعافين إلى غاية يوم أمس 212 آلاف و056 من بين 245 ألفا و405 حالة حاملة للفيروس.