بنزرت: تلقيح 353 إطارا طبيا وشبه طبي ضد الفيروس منذ انطلاق الحملة

سجّلت الجهة الصحية ببنزرت، يوم الجمعة الفارط، وفاة 3 أشخاص بفيروس “كورونا” المستجد، وإصابة 19 شخصا آخرين، وفق ما ذكرته، اليوم الأحد، عضوة خلية اليقظة والترصد الطبي بالمندوبية الجهوية للصحة، الدكتورة سلمى المشيرقي.

وبيّنت ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، ان العدد الجملي للإصابات المسجلة بالفيروس بلغ 7138 إصابة وذلك منذ بداية انتشار الجائحة، منها 6557 حالة تعافي، و381 حالة وفاة، لأشخاص قدرت معدل اعمارهم ب،65 سنة، مضيفة أن 669 شخصا لا يزالون يخضعون للحجر الصحي الذاتي.

ودعت الدكتورة المشيرقي، عموم المواطنين الى اليقظة ومواصلة العمل بالاجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية، خاصة منها التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة، وغسل الايدي.

وأشارت إلى أن الجهة، شهدت خلال الاسبوع الاول من الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس “كوفيد 19″، تلقيح 353 شخصا من الاطارات الطبية وشبه الطبية العاملين في الصفوف الامامية في مكافحة الجائحة الفيروسية، فيما تأجل إجراء التلقيح لـ185 شخصا لأسباب صحية متعلقة بإصابتهم بالفيروس، وضرورة انتظارهم مدّة 6 أشهر قبل إجراء التلقيح، وفق ما تقتضيه البروتوكولات الصحية المعتمدة في الغرض.