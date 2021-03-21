وزارة الصحة : 20 حالة وفاة و 301 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، بأن عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد ـ19، ارتفع الى 8546 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 20 حالة وفاة ، وذلك إلى غاية يوم 20 مارس 2021.

وذكرت الوزارة أنه تم بهذا التاريخ تسجيل 301 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي إثر إجراء 2466 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين بنفس التاريخ 212 ألفا و 304 من بين 245 ألفا و 706 حالة حاملة للفيروس بعد تعافي 248 شخصا من هذا الفيروس.

وأضافت الوزارة، في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1039 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام ، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 258 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين ، في حين يخضع 90 مصاب إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس 2020.