الرابطة 1- الجولة 20 – اتحاد بن قردان يتعادل مع النادي الصفاقسي ويحافظ على المركز الثالث

حافظ اتحاد بن قردان على المركز الثالث لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عقب تعادله مع النادي الصفاقسي بهدف لمثله اليوم الاحد بصفاقس في ختام مقابلات الجولة العشرين.

وافتتح الفريق الضيف باب التسجيل عن طريق سيف الجربي في الدقيقة 29 من ركلة جزاء فيما عدل النيجيري كينغسلي ايدو في الدقيقة 90 ز3 النتيجة لفائدة النادي الصفاقسي.

ورفع اتحاد بن قردان، بهذا التعادل، رصيده الى 32 نقطة في المرتبة الثالثة فيما انفرد النادي الصفاقسي بالمركز الرابع برصيد 29 نقطة.

وكان الترجي الرياضي المتصدر وملاحقه النجم الساحلي فازا خارج قواعدهما على التوالي على مستقبل الرجيش بهدف دون رد واتحاد تطاوين 3-1 في وقت سابق اليوم الاحد ليبقى الفارق بينهما على حاله (7نقاط).

في المباراة الاولى، صمد مستقبل الرجيش الوافد الجديد على الرابطة المحترفة الاولى الى غاية الدقيقة 81 قبل ان تستقبل شباكه هدفا رائعا من محمد علي بن رمضان الذي سدد كرة بيمناه في الزاوية العليا مانحا الترجي الرياضي انتصارا ثمينا عزز به موقعه في طليعة الترتيب بمجموع 43 نقطة من 17 مباراة بينما انقاد مستقبل الرجيش الى خسارته الثانية على التوالي ليتوقف رصيده عند 28 نقطة في المركز الخامس من 20 مقابلة.

اما في المباراة الثانية، فقد واصل النجم الساحلي سلسلة نتائجه الايجابية في سباق البطولة تحت قيادة مدربه لسعد الدريدي بفوز ثان على التوالي جاء هذه المرة على حساب اتحاد تطاوين بفضل “هاتريك” للجزائري الطيب المزياني في الدقائق 15 و27 و66 مقابل هدف للغيني اليا سيلا في الدقيقة 39. ورفع فريق جوهرة الساحل رصيده الى 36 نقطة في المركز الثاني من 17 مباراة ليبقى على نفس المسافة من صاحب الطليعة الترجي الرياضي مع دعم حظوظه بالخصوص في سباق المراهنة على المركز الثاني المؤهل لرابطة ابطال افريقيا خلال الموسم القادم في حين مني اتحاد تطاوين بخسارته الثانية على التوالي ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز العاشر من 19 مقابلة.

–النتائج والهدافون:

الاحد 21 مارس 2021

في المهدية

مستقبل الرجيش 0

الترجي الرياضي 1 محمد علي بن رمضان (81)

في تطاوين

اتحاد تطاوين 1 اليا سيلا (39)

النجم الساحلي 3 الطيب المزياني (15 و27 و66)

في صفاقس

النادي الصفاقسي 1 كينغسلاي ايدو (90 ز3)

اتحاد بن قردان 1 سيف الجربي (29 ض ج)

السبت 20 مارس 2021

في رادس

النادي الافريقي 1 باسيرو كومباوري (4)

النادي البنزرتي 0

في باردو

الملعب التونسي 1 بلال الماجري (60)

مستقبل سليمان 1 ايمن محمود (90)

في باجة

الاولمبي الباجي 1 جاك بيسان (36)

نجم المتلوي 0

في القيروان

شبيبة القيروان 0

الاتحاد المنستيري 1 داغو تشيبامبا (84)

الترتيب

الفرق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 43 17 14 1 2 26 9

2- النجم الساحلي 36 17 11 3 3 27 13

3 – اتحاد بن قردان 32 20 8 8 4 19 12

4-النادي الصفاقسي 29 17 8 5 4 22 10

5-مستقبل الرجيش 28 20 7 7 6 18 14

6 – مستقبل سليمان 27 20 7 6 7 24 27

7- الاتحاد المنستيري 26 17 7 5 5 20 13

8- الملعب التونسي 25 20 5 10 5 20 17

9- الاولمبي الباجي 24 19 6 6 7 16 18

10- اتحاد تطاوين 22 19 5 7 7 15 21

– نجم المتلوي 22 20 5 7 8 12 18

12- النادي الافريقي 21 20 4 9 7 18 25

13- النادي البنزرتي 17 19 4 5 10 12 21

14- شبيبة القيروان 3 19 0 3 16 9 40