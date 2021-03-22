توزر: تلقيح 88 شخصا من كبار السن وحاملي الأمراض المزمنة في أول يوم مخصص لهذه الفئة

قامت الفرق الصحية المكلفة بالقيام بعملية التلقيح بولاية توزر، بتطعيم 88 شخصا من كبار السن وحاملي الامراض المزمنة في اليوم الأول من الحملة التي انطلقت أمس الاحد لفائدة هذه الفئة، وفق ما ذكره رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني.

وأضاف ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، انه تم الى جانب ذلك، تطعيم 66 شخصا من الإطارات الطبية وشبه الطبية العاملة في الصف الأول في مواجهة جائحة “كورونا” خلال 5 أيام.

وذكر، أنه وبالإضافة الى الـ120 جرعة من لقاح “فايزر” التي تلقتها الجهة السبت الفارط، والتي تم استعمالها يوم الاحد، وصلت اليوم الاثنين، نفس الكمية من ذات اللقاح (120 جرعة) لإتمام عمليات تطعيم كبار السن.

وبخصوص الوضع الوبائي في علاقة بجائحة “كورونا”، بيّن البراني أن الجهة تشهد هذه الأيام استقرارا وتراجعا ملحوظا في عدد الحالات النشيطة الحاملة للفيروس، والمقدرة خلال هذا اليوم بـ4 حالات فقط، الى جانب ارتفاع حالات الشفاء الى 4988 حالة، من اجمالي 5095 إصابة.

كما تسجل الجهة صفر حالات إيواء للمصابين في المستشفيات، سواء في قسم الاستعجالي أو أقسام “”كوفيد 19”.