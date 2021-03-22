كوفيد19″: إطلاق حملة تحسيسية جهوية للإقبال على التلقيح والتسجيل بالمنصة الالكترونية

شكل ضعف نسبة الإقبال على عملية التلقيح ضد الكوفيدـ19، محور جلسة عمل انعقدت مساء الاثنين، بمقر ولاية زغوان، بحضور ممثلي كافة الهياكل المتدخلة، وتم خلالها تدارس كافة التدابير لتجاوز هذا الوضع.

وذكر صالح المطيراوي، والي زغوان، في تصريح لـ “وات”، في هذا الإطار، أنه تقرر إطلاق حملة جهوية تحسيسية ستشمل عديد المناطق والفضاءات، بما في ذلك المساجد، وذلك لتحفيزالمواطنين على الإقبال على التلقيح والتسجيل بالمنصة الإلكترونية evax، كما ستتحول فرق صحية متنقلة بداية من شهر أفريل المقبل إلى ذوي الاحتياجات الخاصة والمواطنين القاطنين بالمناطق النائية والبعيدة لتطعيمهم باللقاح على عين المكان .

وقد تقررخلال هذه الجلسة أيضا، على إثرالإشكاليات التي طرحها الفريق المشرف على عملية التطعيم، والمتعلقة خاصة بتحسين ظروف العمل بالمركز الجهوي للتلقيح، اتخاذ تدابيرعملية لتجاوزالنقائص المسجلة والعمل على تجاوزها لإنجاح حملة التلقيح.

من ناحيته، أفاد المدير الجهوي للصحة، سهيل بالي، بأن نسبة الإقبال على التلقيح بلغت 15 فاصل 8 بالمائة، حيث تم تطعيم 221 شخصا من جملة 1395 شخصا مسجلا بالمنصة الإلكترونية.