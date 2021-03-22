سليانة: إلقاء القبض على 7 أشخاص مفتش عنهم في قضايا مختلفة خلال حملة أمنية واسعة

تمكّن أعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية بولاية سليانة، اليوم الإثنين، من إلقاء القبض على 7 أشخاص مفتش عنهم في قضايا مختلفة خلال حملة أمنية واسعة بسليانة المدينة.

وبيّن مصدر أمني مسؤول لـ”وات”، أن من بين هؤلاء الأشخاص، شخص أصيل تونس العاصمة صادرة في شأنه 10 مناشير تفتيش من أجل قضايا متعلقة بالمخدرات والسرقة، فضلا عن قضايا أخرى، مشيرا إلى أن أعمار المشتبه بهم تترواح بين 30 و40 سنة.