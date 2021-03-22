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تحديد أجل شهرين لكل من يرغب في التظلم أمام القضاء الإداري للمعنيين بقائمة شهداء الثورة ومصابيها

2021/03/22 أخبار, المصدر, مجتمع

دعت الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، كل من يرغب في التظلم، إثر نشر قائمة مصابي الثورة وشهدائها، إلى تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية المتخصصة، دون سواها، للبت في الطعن.

وأضافت الهيئة في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه يجب تقديم الطعن في أجل شهرين من تاريخ صدور القائمة المذكورة والتي نشرت بالرائد الرسمي يوم 19 مارس 2021.

ولاحظت أنها تلقّت عديد التظلمات ممن لم تدرج أسماؤهم في قائمة مصابي الثورة وشهدائها والتي أعدتها لجنة أحدثت لدى الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية، مشيرة إلى أنه تم عرض تلك التظلمات على لجنة شهداء ومصابي الثورة، للنظر في إمكانية مراجعة القائمة التي نشرت في الرائد الرسمي يوم الجمعة الماضي ولكن تعذر على تلك اللجنة الاستجابة لتلك الطلبات، نظرا “لانتهاء أعمالها قانونا”.

وتضمنت قائمة شهداء ثورة الحرية والكرامة التي نشرت في العدد الأخير من الرائد الرسمي بتاريخ 19 مارس، أسماء 129 شهيدا، فيما ضمّت قائمة مصابي ثورة الحرية والكرامة 634 مصابا.

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