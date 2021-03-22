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المهدية : 4 وفيات و23 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

2021/03/22 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أكدت الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية، اليوم الاثنين، وفاة 4 مصابين بفيروس “كورونا” المستجد، مع تسجيل 23 إصابة جديدة، وفق نتائج التحاليل المخبرية لـ83 عينة.
وتتعلق حالات الوفاة، بشخصين من الدائرة الصحية بالمهدية في 68 سنة من عمرها، وحالة ثالثة لشخص أصيل دائرة السواسي في 72 من عمره، فيما تتعلق الحالة الاخيرة بامرأة أصيلة معتمدية الشابة تناهز سنها 48 عاما.
وتوزعت الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” على كل من الدائرة الصحية بالمهدية بـ10 إصابات، وكل من دائرة السواسي والجم 4 إصابات لكل منهما، و3 إصابات بشربان، وإصابتين (02) بالشابة، وإصابة واحدة بالمهدية.
في المقابل، تماثل 16 مصابا بالفيروس للشفاء التام، وهو ما رفع إجمالي حالات الشفاء منذ بداية الجائحة، إلى 7963 حالة.
وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة 8536 إصابة، منها 237 حالة وفاة، و336 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

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