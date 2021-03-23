ثلاثة أسماء مرشحة بقوة لتولي تدريب جوفنتوس خلفاً لبيرلو

كشفت صحيفة “لا ريبابليكا” الإيطالية يوم الثلاثاء عن وضع نادي جوفنتوس قائمة بثلاثة مدربين مرشحين لتولي مسؤولية تدريب “البيانكونيري” خلفاً لأندريا بيرلو.

وأوضحت الصحيفة أن نادي جوفنتوس ليس لديه ما يكفي من المال للتعاقد مع يورغن كلوب أو بيب غوارديولا لكنه اعدّ مع ذلك قائمة مختصرة لخلافة بيرلو تتضمن أسماء كل من “جيان بييرو غاسبريني وسيموني إنزاغي ولوتشيانو سباليتي”.

ويمر فريق جوفنتوس بفترة صعبة للغاية خاصةً بعد الخروج غير المنتظر أمام بورتو البرتغالي في الدور ثمن نهائي لرابطة أبطال أوروبا.

وما زاد الطين بلة على المدرب اندري بيرلو هو خسارة يوفنتوس مباراته الأخيرة أمام بينيفينتو ليهدر الفريق فرصته الأخيرة في المنافسة على لقب

البطولة الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن وظيفة أندريا بيرلو ليست في مأمن بعد نتائج الفريق السلبية في الآونة الأخيرة خاصةً في مسابقة البطولة.