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عاجل: سعيد الجزيري يتّهم عونين من الهايكا بمحاولة قتله.. وهذه التفاصيل

2021/03/23 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قدّم النائب المستقل في مجلس نواب الشعب وصاحب إذاعة القرآن الكريم سعيد الجزيري شكاية إلى النيابة العمومية في حق عونين من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) وكل من سيكشف عنه البحث بتهمة محاولة قتله.

وتأتي الشكاية حسب نص العريضة التي قدمها الجزيري على خلفية حجز معدات وقطع بث إذاعة القرآن الكريم يوم 17 مارس الفارط بجهة زغوان، موضحا أن العونين المذكورين تعمدا قطع التيار الكهربائي على سلك وإلقاءه أرضا مما وضع حياة النائب في خطر أن يصعق في حالة عدم انتباهه.

وشدد النائب في عريضته على أن الهايكا لم تعلمه مسبقا بتاريخ قطع البث ولم تستعن الجهات المختصة على غرار الستاغ في تنفيذ مهمتها وهو ما عرّض حياته للخطر.

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