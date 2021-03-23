بسبب ممارسات عبير موسي: نور الدين البحيري يطالب رئاسة الجمهوريّة بالتدخل

انتقد النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري سكوت رئاسة الجمهورية والنيابة العمومية عن ممارسات عبير موسي رئيسة كتلة الدستوري بالبرلمان ، في مجلس النواب وتعطيلها للجلسة العامة.

واعتبر البحيري ، في تدوينة على صفحته الرسمية على فايسبوك ، اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 ، سكوت رئاسة الجمهورية والنيابة العمومية على ما ارتكبته وترتكبه عبير موسي وعصابة الحزب الفاشي من جرائم خطيرة وفظيعة صباحا مساء في مجلس نواب الشعب وخارجه على مرأى ومسمع الجميع وبعضها موضوع شكاوي مسجلة بمكتب ضبط المحكمة ، تشجيع لعبير على التمادي في ارتكاب جرائم الاعتداء بالعنف من طرف عصابة مفسدين والتحريض على القتل وعلى حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا واحتجاز اشخاص والسرقة وهو ما يمثل تهديداجديا للسلامة الجسدية للنواب ومساعديهم والاطارات والكتبة والعملة والامنيين والاعلاميين وكل العاملين في المجلس وضيوفه خاصة وللسلم الاهلي عامة .

وتساءل نور الدين البحيري عما تنتظره كل من رئاسة الجمهورية و النيابة للتدخل انفاذا للقانون وتحقيقا لعلويته وضمان حسن سير مؤسسة دستورية و حماية لارواح الناس واعراضهم.