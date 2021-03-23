تلقيح 210 فردا من العاملين بالمستشفى العسكري بتونس خلال 5 أيام

ذكرت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه تم بالمستشفى العسكري بتونس، تلقيح 210 فردا بالتطعيم الأوّلي من لقاح “سبوتنيك” (Spoutnik) ضد فيروس كورونا، وذلك خلال الأيام الخمسة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها، أن التطعيم وجّه لفائدة الإطار الطبي وشبه الطبي والإداري والتقني العسكري العاملين بأقسام الإنعاش والإستعجالي والأمراض الصدرية والطب الباطني في مرحلة أولى، باعتبار حساسيّة مهامّها، على أن يشمل هذا التلقيح كلّ العاملين ببقية أقسام المستشفى العسكري في مرحلة ثانية.

وأوضح المصدر ذاته أيضا أنه سيتم يوم غد الأربعاء، تركيز نقطة ثانية للتلقيح بهدف إتمام عملية التطعيم الأوّلي لكافة العاملين بالمستشفى، في فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.

وستشمل عملية التلقيح مختلف المستشفيات والمصحات العسكرية، حسب مخطط تم إعداده من طرف الإدارة العامة للصحة العسكرية، بما ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية للتلقيح.

من جهة أخرى، أفاد البلاغ بأن المصالح الطبية العسكرية، “لم تسجل إلى حدّ اليوم الخامس منذ انطلاق عملية التلقيح، أية مضاعفات بعد التطعيم الأوّلي ضد فيروس كورونا”.

وكانت وزارة الصحة قد أفادت، اليوم الثلاثاء، بأن العدد الجملي للملقحين ضد فيروس “كورونا”، بلغ في اليوم العاشر لبرنامج التلقيح الوطني ضد الفيروس، 18020 شخصا، أما عدد المسجّلين على منظومة “إيفاكس (Evax)، فبلغ 642 ألفا و318 شخصا، وذلك باعتبار الـ5524 شخصا الذين تلقوا التلقيح بتاريخ يوم أمس الاثنين.