تصفيات كاس امم افريقيا – المنتخب الوطني يسافر صباح غد الى بنغازي ووهبي الخزري يتخلف عن الرحلة

يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم الاستعدادات لمقابلتيه المقبلتين مع منتخب ليبيا يوم 25 مارس في بنغازي ، وغينيا الاستوائية يوم 28 مارس في ملعب حمادي العقربي برادس لحساب تصفيات كأس إفريقيا.

وقد اكتملت المجموعة صباح اليوم الثلاثاء، بالتحاق اللاعب سعد بقير الذي كان آخر الوافدين على مقرّ الإقامة في العاصمة، في حين تأكد غياب وهبي الخزري لأسباب صحية عن المقابلتين و لن يقوم الإطار الفني بتعويضه حسب ما افادت به الجامعة التونسية لكرة القدم.

ويسافر المنتخب التونسي صباح غد الأربعاء إلى بنغازي

وتضمّن برنامج اليوم الرابع من التربص حصّة صباحية، في قاعة تقوية العضلات بمقر الإقامة ثم حصّة ثانية بعد الظهر احتضنها الملعب الأولمبي بالمنزه وعرفت مشاركة كل اللاعبين الذين تمّت دعوتهم من قبل الإطار الفنّي.

وقد عرف نسق التحضيرات ارتفاعا وحاول الاطار الفني وضع اللمسات الأخيرة على طريقة اللعب وضبط ملامح التشكيلة الأساسية التي ستخوض المقابلة.مقبلتين