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بعد طردها من طرف أبناء المؤسسة: هشام السنوسي يدعو حنان الفتوحي إلى الإنسحاب من شمس أف أم..

2021/03/24 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

دعا اليوم الإربعاء 24 مارس 2021 عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي، المديرة المُعيَنة في شمس أف أم الصحفية حنان الفتوحي إلى الإنسحاب خاصة في ضوء رفض أبناء شمس أف أم لهذا التعيين ومطالبتهم بتعيين متصرف إداري ومالي.

وقال هشام السنوسي في حوار له في تصريح لشمس اف ام، “لحل بيد حنان الفتوحي وأرجو منها الإنسحاب والتحلي بالمسؤولية خاصة وأنها تنتمي للقطاع”.

واعتبر السنوسي تعيين حنان الفتوحي على رأس إذاعة شمس أف أم، تعيينا غير مفهوم، مشيرا إلى أنه لم يتم تشريك الهايكا في ذلك.

وتابع أن الهايكا اتصلت بالكاتب العام للحكومة وطلبت منه التراجع عن هذا التعيين، مبينا أنه من الضروري تعيين شخصية تعمل على تسريع العملية الإدارية للإذاعة ويكون وسيطا بين جميع المتدخلين في عملية التفويت.

ويذكر أن أبناء الاذاعة رفعوا اول امس شعار ديقاج في وجه حنان الفتوحي ومنعها من دخول الاذاعة.

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