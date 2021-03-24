هيكل المكي: “البرلمان رفض تمويل زيارة نوّاب الى قفصة”

اعتبر هيكل المكي النائب عن الكتلة الديمقراطية ورئيس لجنة المالية اليوم الاربعاء 24 مارس 2021 ان ما ورد في مداخلات عدد من النواب يوم امس في اشارة الى الاتهامات الموجه اليه من قبل نائب رئيس اللجنة عياض اللومي بتنفيذ اجندا سياسية لفائدة رئيس الجمهورية “من قبيل المغالطات”.

واكد المكي خلال مداخلة له في الجلسة العامة المنعقدة اليوم والمخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين ان ما تم الاتفاق عليه صلب لجنة المالية التي يرأسها هو تجاوز ما اسماه بالبيروقراطية البرلمانية والنزول الى الميدان مضيفا ان ما تقرر صلب اللجنة ليس موقفا او رايا شخصيا من رئيسها وانه تمت برمجة العديد من الزيارات لعدد من الجهات الاخرى مؤكدا ان كل ذلك موثق صلب محاضر الجلسات.

واتهم اطرافا لم يسمها بتعطيل عمل اللجنة ” لموقف سياسي” مشيرا الى اعتراض والي قفصة على الزيارة معتبرا ان ما قام به ” مسا من المجلس ومن النواب” مؤكدا ان الوالي وجه اعوان الامن لتفتيش الحافلة التي تقل النواب وانه رفض ضمان الاقامة والتنقل لهم.

وكشف النائب ان البرلمان رفض تمويل تنقل اعضاء اللجنة الى قفصة مؤكدا انه هو الذي تولى دعوة زملائه على نفقته الخاصة مستظهرا بفاتورة خلاص النزل متوجها بالشكر لوالدته الذي قال انها تكفلت بالمأكل والى والده الذي قال انه تكفل بالذبح مثلما يفعل كل اهالي قفصة للتعبيرعن ترحيبهم بالضيوف