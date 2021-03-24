المنستير: 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا و31 حالة شفاء

تطور مجموع الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ مارس 2020 وإلى غاية 22 مارس الجاري، إلى 15 ألفا و63 إصابة، بعد تسجيل الدوائر الصحية بولاية المنستير 8 إصابات جديدة، 6 منها بمعتمدية المنستير، وإصابة واحدة بمعتمدية الساحلين، ومثلها بمعتمدية طبلبة، حسب آخر حصيلة للإدارة الجهوية للصحة، محيّنة الإثنين 22 مارس الجاري.

وسجلت ذات الدوائر الصحية 31 حالة تعاف جديدة، ليرتفع العدد الجملي خلال ذات الفترة إلى 14 ألفا و144 حالة شفاء، وتراجع مجموع الحالات التي مازالت حاملة لفيروس كورونا المستجد إلى 512 حالة.

ولم تسجل الجهة وفيات جديدة، ليظل المجموع 407 وفيات إلى غاية الإثنين 22 مارس الجاري.

وتطور مجموع الحالات التي استقبلتها المستشفيات بالجهة الصحية المنستير خلال الفترة 15 مارس 2020-22 مارس الجاري، إلى 1323، بعد استقبال 5 حالات جديدة. وتوجد إلى غاية الإثنين 22 مارس الجاري 53 حالة مقيمة بمستشفيات الجهة، 23 منها مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة.