شحنة من 200 ألف جرعة تلقيح “سينوفاك” الصيني ضد كوفيد 19، تصل تونس، غدا الخميس، في شكل هبة من الصين

تصل غدا الخميس، في حدود العاشرة صباحا وعلى متن طائرة عسكرية، شحنة من 200 ألف جرعة من لقاح “سينوفاك” “Sinovac” الصيني، هبة من جمهورية الصين الشعبية، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وسيقع التنسيق بين الجهات المختصة العسكرية والمدنية من أجل توزيع هذه اللقاحات على مستحقيها وفق الأولويات المضبوطة في الغرض.

وكانت السلطات التونسية تسلمت يوم 9 مارس الجاري أول دفعة من التلاقيح ضد كورونا، متكونة من 30 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي تلتها دفعة من اللقاح الأمريكي الألماني ”فايزر/بيونتاك” تقدّر بـ 93 ألف و600 جرعة ضمن مبادرة ”كوفاكس” المشتركة التي تقودها منظمة الصحة العالمية، يوم 17 مارس الجاري.

وينتظر أن تصل لاحقا شحنة أخرى من 136 ألف جرعة من تلقيح “استرازينيكا” البريطاني.

وتخطط تونس لتلقيح 3 مليون شخص بحلول شهر جوان المقبل، مع وصول كميات هامة من التلاقيح إما عن طريق مبادرة “كوفاكس” العالمية أو عن طريق صفقات مباشرة تم ابرامها بين وزارة الصحة ومخابر الأدوية العالمية، كما تأمل في تلقيح 50 بالمائة من المواطنين مع موفى سنة 2021

وكانت الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا انطلقت يوم 13 مارس الجاري، واستهدفت في مرحلة أولى مهنيي الصحة العاملين في الخط الأول في منظومة كوفيد 19 وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة على أن تقع عملية تذكير لهم بعد 3 أسابيع.