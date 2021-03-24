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سليانة: تسجيل 3 وفيات و42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/03/24 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع


سجلت ولاية سليانة، أمس الثلاثاء، 3 وفيات و42 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 3207 حالة مؤكدة.

وبين كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة، عماد الصغير، في تصريح مساء اليوم الأربعاء ل”وات”، أن الإصابات الجديدة تتوزع إلى 11 إصابة بالكريب و14 بالروحية و7 بمكثر و4 بسليانة المدينة، وإصابتين بكل من قعفور وكسرى، وإصابة واحدة بكل من بورويس وبوعرادة.

وأضاف الصغير أن عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة، بلغ 12 حالة، من بينها 3 بالانعاش، إضافة إلى 15 حالة إيواء بالمستشفيات المحلية.

يذكر أن عدد الوفيات بلغ منذ بداية الجائحة، وإلى حد أمس الثلاثاء، 134 حالة.

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