تطاوين: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الملقحين ضده الى 200 بين مسنين ومهنيي الصحة العمومية

ارتفع اليوم الاربعاء عدد من تم تلقحيهم بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا في ولاية تطاوين، منذ يوم الأحد الماضي، إلى 200 مسن ومهني في القطاع الصحي، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للصحة، الدكتور طه المقدميني، مراسل “وات” في الجهة.

وسجلت الإدارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، وفق آخر تحيين لها حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالجهة، نشر اليوم الاربعاء، 13 إصابة جديدة، 8 منها في معتمدية تطاوين الشمالية، وإصابة واحدة في كل من تطاوين الجنوبية وغمراسن والبئر الأاحمر والصمار ورمادة.

وبذلك، أصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الوباء منذ شهر مارس الماضي، 2716 شخصا، من بينهم 7 مصابين يخضعون للعلاج، 6 منهم في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، و3 في ي قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن.

أما العدد الجملي لضحايا هذا الوباء، فقد استقر، وفق ذات المصدر خلال 24 ساعة الماضية، في حدود 166 وفاة، 67 منها في تطاوين الشمالية، و35 وفاة في تطاوين الجنوبية، و34 في غمراسن و11 في بني مهيرة و8 في البئر الاحمر و5 في الصمار و3ة في كل من رمادة وذهيبة.