نحو التخفيض في السرعة داخل مناطق العمران..

اكد وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الشؤون المحلية والبيئة كمال الدوخ اليوم الخميس 25 مارس 2021 إمكانية مراجعة قانون الطرقات بهدف تخفيض نسب سرعة السيارات بالمناطق العمرانية من 50 كلم/ساعة إلى 30 كلم/ساعة, مشيرا إلى سعي الوزارة لتحفيز الامكانيات المادية واللوجستية للبلديات خاصة التي تشكو ضعفا في ميزانيتها لتحسين شبكات الطرقات والتنوير العمومي.

وأشار الدوخ في تصريح إعلامي على هامش حضوره فعاليات اليوم الدراسي حول المدن الآمنة الذي تنظمه الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات على أن الوزارة سترسل مناشير لكل رؤساء البلديات لتخصيص مفترقات طرق خاص بذوي الحاجيات الخصوصية.

كما أعلن عن برنامج لصيانة الطرقات خارج المناطق العمرانية وطرقات السيارات الرابطة بين المدن خلال السنة الحالية لتقليص عدد الحوادث وضمان مدن آمنة للمترجلين وفق ما نقلته موزاييك.