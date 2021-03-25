القيروان/كورونا: تطعيم 1198 شخصا من كبار السن ومهنيي الصحة منذ انطلاق حملة التلقيح

أسفرت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بولاية القيروان، عن تطعيم 1198 شخصا موزعين بين كبار السن ومهنيي قطاع الصحة، وذلك منذ انطلاق الحملة يوم 13 مارس الجاري إلى حدود اليوم الخميس، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة، محمد رويس.

وأضاف في تصريح ل”وات”، أن عملية التلقيح تسير بنسق متوسط، وشملت نحو 40 بالمائة من الذين سجلوا بمنظومة التلقيح وتمت دعوتهم لتلقي جرعات التطعيم، ملاحظا أن إقبال كبار السن على التلاقيح يعد مقبولا إلى حد الآن مقارنة بإقبال مهنيي الصحة، خاصة خلال الأيام الأولى من الحملة.

وأوضح أن مجموع الملقحين اليوم الخميس بلغ 126 شخصا بين أعوان صحة وكبار سن، من مجموع 240 تمت دعوتهم عبر الإرساليات القصيرة.

وبخصوص الوضع الوبائي بالجهة، أفاد محمد رويس بأنه تم اجراء 79 تحليلا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، أسفرت عن الكشف عن 21 إصابة بفيروس كورونا، من بينها 10 إصابات بالقيروان الشمالية والجنوبية، والبقية موزعة على باقي المعتمديات.

وبالنسبة للإيواء بقسم كوفيد بالمستشفى الجهوي، أوضح رويس أن قسم الإنعاش يضم 4 أشخاص، في حين يضم قسم كوفيد 31 شخصا، موزعين بين حالات إيجابية وحالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، فيما لم تسجل حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.