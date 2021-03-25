في نابل: حجز 230 وعاء يحتوي على بذرة الماريخوانا بضيعة فلاحية

شبهة فساد في انتداب أعوان بمصحة تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

سعاد عبد الرحيم: “نحو انشاء مدينة ذكيّة تفتح شارع الحبيب بورقيبة على البحر”

97 بالمائة متعلقة بأسترازينيكا: كوريا الجنوبية تعلن تسجيل أكثر من 10 آلاف بلاغ عن أعراض جانبية بعد تلقي لقاح كورونا

استئناف حركة سير القطارات على كافة خطوط الشبكة الحديدية مساء الخميس

2021/03/25 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

استأنفت مساء، الخميس، حركة سير القطارات على كافة خطوط الشبكة الحديدية، وفق بلاغ صادر عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.

يذكر أن الجامعة العامّة للسكك الحديدية قد نفذت إضرابا فجئيا منذ صباح الثلاثاء 23 مارس 2021 على كامل الشبكة الحديديّة مما تسبب في تعطيل شؤون المسافرين.

وكان الكاتب العام للجامعة العامة للسكك الحديدية التونسية، العربي اليعقوبي، قد أفاد في تصريح (لوات) أن التوقف عن العمل يأتي على خلفية عدم تنفيذ الاتفاق المبرم خلال جلسة 17 فيفري 2021 بين وزارة النقل واللوجستيك والجامعة العامة للسكك الحديدية التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل حول جملة من المطالب من بينها تنزيل الفارق لمنحة آخر السنة في أجرة شهر مارس 2021.

كما لم يتم، أيضا وفق اليعقوبي، تنفيذ الاتفاق المتعلق بإدماج 78 عونا من شركة أشغال السكك الحديدية صلب الشركة ومواصلة تطبيق إتفاق محضر 19 نوفمبر 2018.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn