استئناف حركة سير القطارات على كافة خطوط الشبكة الحديدية مساء الخميس

استأنفت مساء، الخميس، حركة سير القطارات على كافة خطوط الشبكة الحديدية، وفق بلاغ صادر عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.

يذكر أن الجامعة العامّة للسكك الحديدية قد نفذت إضرابا فجئيا منذ صباح الثلاثاء 23 مارس 2021 على كامل الشبكة الحديديّة مما تسبب في تعطيل شؤون المسافرين.

وكان الكاتب العام للجامعة العامة للسكك الحديدية التونسية، العربي اليعقوبي، قد أفاد في تصريح (لوات) أن التوقف عن العمل يأتي على خلفية عدم تنفيذ الاتفاق المبرم خلال جلسة 17 فيفري 2021 بين وزارة النقل واللوجستيك والجامعة العامة للسكك الحديدية التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل حول جملة من المطالب من بينها تنزيل الفارق لمنحة آخر السنة في أجرة شهر مارس 2021.

كما لم يتم، أيضا وفق اليعقوبي، تنفيذ الاتفاق المتعلق بإدماج 78 عونا من شركة أشغال السكك الحديدية صلب الشركة ومواصلة تطبيق إتفاق محضر 19 نوفمبر 2018.