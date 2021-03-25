كندا تمدد في آجال تجميد ممتلكات عدد من أفراد عائلة الرئيس الأسبق بن علي والموجودة على ترابها، لفترة 5 سنوات إضافية..

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن السلط الكندية قررت وفق ما جاء في أمر صادر يوم 17 مارس 2021، بالجريدة الرسمية الكندية، التمديد في آجال تجميد ممتلكات عدد من أفراد عائلة الرئيس الأسبق بن علي والموجودة على التراب الكندي، لفترة خمس سنوات إضافية، بداية من يوم 24 مارس 2021.

وأوضحت الخارجية في بلاغ لها اليوم الخميس، أن أمر التمديد “سيمكّن من ضمان مواصلة تجميد الأموال والممتلكات المنهوبة الموجودة على التراب الكندي، ومنح القضاء التونسي مهلة جديدة لمواصلة التعاون مع الجهات الكندية المختصة للقيام بما يتعيّن بغرض استردادها”.