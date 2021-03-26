عاجل-امكانيّة تغيير موعد العودة المدرسيّة: وزير التربية يوضّح

أكّد فتحي السلاوتي وزير التربية اليوم الجمعة 26 مارس 2021 أنّ السنة الدراسية القادمة ستكون في موعدها وأنّه لا مجال للتأخير أو للتخلي حتى عن يوم واحد من التعليم في ظل الظرف الصحي الحالي.

وأكّد السلاوتي خلال حضوره اليوم ببرنامج “برايم تايم” على “Radio Med” أنّ الوزارة انطلقت منذ يوم 19 فيفري في التجهيز للموسم الدراسي القادم.

وقال ” العودة المدرسية موعد وطني ينتظره الشعب وقد لاحظنا ان نفس الاشكالات تعترضنا كل عودة مدرسية ولو بدرجات مختلفة لانه في اعتقادي لا يتم التحضير لها مثلما يجب… احدثنا منذ 19 فيفري اي منذ شهر لجانا على مستوى الوزارة والجهات والمعتمديات للتجهيز للعودة القادمة باعتبار ان هناك اشكالات يمكن حلها من الآن”.

وأضاف ” هناك مشاكل هيكلية والبنية التحتية مهترئة ومن الصعب اصلاح كل شيء في ظرف اشهر …لكن توجد اشياء لوجيستية لا بد من توفرها ومن غير المقبول اليوم في 2021 ان يدخل التلميذ يوم 15 سبتمبر المدرسة او المعهد ولا يجد استاذا او معلما…لدينا قاعدة بيانات واذا كان هناك نقص نكوّن المعلمين منذ فصل الصيف ونجهزهم بيداغوجيا لتولي المناصب الشاغرة”.

وتابع “هناك اقسام تظلّ احيانا لمدة شهرين بلا معلم ولا استاذ…لدينا دائما شغورات تبلغ احيانا نسبتها 20 % ولكن هناك من يمكن تجهيزهم لملء الشغور … من المشاكل ايضا عدم توفر الكتب المدرسية في الوقت المحدد احيانا وسنبذل السنة الجارية كل ما في وسعنا ليلتحق التلميذ العام القادم بالمدرسة وكل الكتب متوفرة له وقد اتخذت الوزارة كلّ الاحتياطات اللازمة لتكون كل الكتب متوفرة يوم 15 سبتمبر” .

وقال ” سنلتقي مع كل المندوبين الجهويين وسنحدد حاجاتنا مدرسة بمدرسة…لكلّ مؤسسة مذكرة خاصة بها حول النقائص والمشاكل التي تواجهها… لدينا 6 آلاف و115 مؤسسة “.