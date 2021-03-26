هام: اجراءات جديدة للمسافرين الى تركيا

أفادت شركة الخطوط التونسية، الجمعة، انه يتعين على كل مسافر يبلغ من العمر 6 سنوات فاكثر متوجه الى اسطنبول (تركيا) الاستظهار بنتيجة تحليل مخبري سلبي لفيروس كورونا المستجد “بي سي آر”، قبل دخول الاراضي التركية ب72 ساعة.

وبينت الشركة في بلاغ نشرته على صفحتها على فايسبوك، انه يتوجب ايضا على المتوجهين الى تركيا تعمير استمارة الكترونية للدخول الى تركيا قبل 72 ساعة من تاريخ الرحلة وتقديمها عند عملية التسجيل بتونس.

ويمكن تحميل الاستمارة عبر الرابط التالي:

http://register.health.gov.tr

واكدت الخطوط التونسية انه في حال عدم قيام المسافر المتوجه الى تركيا بتعمير هذه الاستمارة الكترونيا فانه يمنع من عملية التسجيل.