“البنك العربي لتونس” يركز مخبر إعلامية بالمدرسة الإعدادية الحنايا بزغوان في اطار البرنامج الوطني لرقمنة التعليم..

في إطار البرنامج الوطني لرقمنة التعليم، جدد البنك العربي لتونس التزامه المواطني مع وزارة التربية من خلال تجهيز وتهيئة مخبر اعلامية بالمدرسة الاعدادية بالحنايا من ولاية زغوان والذي تم تدشينه اليوم الجمعة 26 مارس 2021 تحت اشراف أحمد رجيبة المدير العام للبنك ووزير التربية فتحي السلواتي.

وقد تم تجهيز مخبر الاعلامية بالمدرسة وهي ثامن مدرسة تنتفع ببرنامج البنك العربي لتونس بحواسيب ومعدات طباعة وغيرها التي تعتبر من أحدث الآليات.

وفي هذا الاطار اكد المدير العام للبنك احمد رجيبة ان البرنامج الوطني لرقمنة التعليم الذي يساهم فيه البنك من خلال تجهيز المؤسسات التربوية بمخابر اعلامية انطلق منذ 2017 والهدف منه رد جزء من جميل المدرسة العمومية وايضا تمكين التلاميذ في المناطق الداخلية من نفس الإمكانيات الموجودة في المناطق الاكثر حظ حتى يتمكنوا من التعلم بواسطة الوسائل الحديثة ويواكبو التكنولوجيا.

وأشار رجيبة الى ان البنك سيقوم أيضا بتجهيز المؤسسات التربوية وإعادة تهيئتها خاصة في المناطق النائية والتي لا تتوفر فيها الظروف الملائمة للتلاميذ للدراسة والتعلم.

ومن جانبه اعتبر وزير التربية فتحي السلواتي ان تدشين مخابر الإعلامية في المدارس مكسب مهم جدا لانها تلبي طموحات التلاميذ وتعيد جاذبية المدرسة العمومية.

كما عبر الوزير عن شكره لكل من ساهم وخاصة المجتمع المدني في إعادة تهيئة المدارس العمومية وفق تعبيره.

ويعمل البنك العربي التونسي على تعزيز دعمه لوزارة التربية والتعليم من خلال المشاركة مع مبادرة الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية (APTBEF). وهو أول عمل مشترك للقطاع المصرفي التونسي لصالح 42 مدرسة حكومية موزعة على 15 ولاية.

و من خلال اتفاقية جديدة تم توقيعها مع وزارة التربية و التعليم في فيفري 2021 ، تولى البنك مسؤولية تطوير 4 مدارس تونسية في كل من ولاية باجة و تحديدا المدرسة الابتدائية قصر حديد و المدرسة الابتدائية بدجبة 1 و ولاية جندوبة و تحديدا المدرسة الابتدائية علي بلهوان و المدرسة الابتدائية عين خريب بجندوبة.

وللاشارة فانه منذ إنشائه في عام 1982 ، يعمل البنك العربي لتونسATB باستمرار لدعم الشباب التونسي منذ خطواتهم الأولى حتى إنجازهم المهني ، من خلال دعمهم خلال اللحظات الرئيسية في حياتهم المهنية وكشف إمكاناتهم للمضي قدمًا في حياتهم.

مبادرات أخرى مثل “تحدي الابتكار ATB” ، وهي مسابقة وطنية أطلقت في عام 2006 ، والتي تعطي الأولوية للإبداع ومعرفة قادة المشاريع الشباب. يضع ATB تعليم وتعليم الأجيال الشابة في قلب إستراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية ، فهو يظهر الثقة وقبل كل شيء التفاؤل الذي يمنحه للطلاب في المناطق المختلفة التي تمت زيارتها.

ويلتزم البنك العربي لتونس بمرافقة الشباب في الإعداد لحياته المهنية وتمكينه من حقه في الولوج إلى العالم الرقمي وفي التمتع بفضاءات مريحة لتوفير أحسن الظروف لشباب المناطق الداخلية.