بورصة تونس تنهي حصة الأسبوع على ارتفاع بنسبة 07ر0 بالمائة

أقفلت بورصة تونس حصة، الجمعة، على ارتفاع طفيف ليزيد مؤشرها المرجعي ” توننداكس” بنسبة 07ر0 بالمائة ويبلغ مستوى 79ر7083 نقطة وسط حجم تداول جملي بلغ 6ر4 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبروصة ” التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدر سهم شركة الإيجار العربية لتونس قائمة الارتفاعات ليتطور سعره بنسبة 7ر5 بالمائة (680ر1 د)، متبوعا بسهم سرفكوم، الذّي زادت قيمته بنسبة 5ر5 بالمائة (110ر2د).

في المقابل، تراجع سعر سهم الشركة الصناعية العامة للمصافي بنسبة 5 بالمائة (760ر0د) وسعر سهم ” السكنى” بنسبة 3ر4 بالمائة (870ر2 د).

وبدا سهم ” وان تاك” الأكثر حركيّة، خلال الحصّة، مسجلا حجم تداول بقيمة 534 ألف دينار، أي ما يعادل 11 بالمائة من الحجم الجملي للتداول، واقفل السهم عند سعر 000ر12دينار اثر تحقيق تطوّر بنسبة 1،27 بالمائة.